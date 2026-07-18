Incidente sull’A1 tra Caianello e Capua | muore una ragazza di 16 anni gravi i familiari

Un incidente sull’autostrada A1 tra Caianello e Capua ha causato la morte di una ragazza di 16 anni. I familiari coinvolti sono rimasti in condizioni gravi. L’incidente si è verificato all’alba, nel tratto tra i caselli di Caianello e Capua, al chilometro 704,5 in direzione Napoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Tragedia all'alba sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, al chilometro 704,5 in direzione Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, più veicoli sono rimasti coinvolti in un violento incidente che ha provocato un morto e diversi feriti. Una ragazza di 16 anni è morta in seguito alle gravi lesioni riportate nello schianto. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Nel tratto interessato si sono formate code superiori ai quattro chilometri. Autostrade per l'Italia consiglia, per chi è diretto verso Napoli, l'ingresso in autostrada dal casello di Capua, mentre i veicoli provenienti da Roma devono uscire a Caianello. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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