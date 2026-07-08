Sull'autostrada A1, vicino a Roncopascolo in provincia di Parma, un'auto con tre persone a bordo si è ribaltata. I genitori sono rimasti feriti, mentre la figlia di 8 anni è deceduta a causa delle gravi lesioni. L'incidente si è verificato all'altezza di Roncopascolo, provocando la morte della bambina. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle cause dell'incidente o sulle condizioni dei feriti.

Sull'A1, vicino Parma, un'auto con a bordo una famiglia di 3 persone si è ribaltata. I genitori sono rimasti feriti e la figlia, una bambina di 8 anni, è morta a causa delle gravissime lesioni subite All’altezza diRoncopascolo, in provincia di Parma, sull’A1, si è verificata una tragedia che ha tolto la vita ad unabambina di 8 anni. Poco dopo le 14, all’altezza del chilometro 106, sulla corsia sud, l’auto su cui la piccola viaggiava con i genitori si èribaltataed è successo l’inimmaginabile. Il bilancio delle vittime nell’incidente è di tre persone: la bimba di 8 anni, la madre 50enne e il padre di 52 anni. La famiglia è diorigine filippinae risiede nel Parmense. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Parma, auto si ribalta sull’A1: muore una bambina di 8 anni

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