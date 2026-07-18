Dramma a Milano Marittima bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel
Una bambina di 4 anni è morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. La piccola è stata trovata senza vita in acqua e le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente, che rappresenta il secondo caso simile in pochi giorni.
Una bimba di 4 anni è morta annegata nella piscina di un albergo a Milano Marittima: indagini in corso e cause in via di accertamento. È il secondo caso del genere in pochi giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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