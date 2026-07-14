Dove vedere in tv Darderi-Altmaier ATP Bastad 2026 | orario programma streaming

L'azzurro Luciano Darderi affronterà il tedesco Daniel Altmaier nel secondo turno dell'ATP 250 di Bastad 2026. La partita segna l'esordio di Darderi nel torneo, che si svolge sulla terra battuta. L'incontro si terrà nella terza giornata di gara. È possibile seguire la partita in diretta streaming o in TV, con orario e programma ancora da definire.

Nella terza giornata del programma arriverà il momento dell’esordio all’ ATP 250 di Bastad 2026 di tennis anche per il numero 2 del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che affronterà nel secondo turno del main draw il tedesco Daniel Altmaier. L’incontro del secondo turno in cui si affronteranno il tennista italiano ed il teutonico sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, mercoledì 15 luglio, sul Centre Court: nell’unico precedente si è imposto il tedesco nel torneo di Belgrado 2024. Il match tra Luciano Darderi ed il tedesco Daniel Altmaier negli ottavi di finale dell’ATP di Bastad sarà trasmesso in... 🔗 Leggi su Oasport.it

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