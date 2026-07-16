Dove vedere in tv Darderi-Borges ATP Bastad 2026 | orario programma streaming

Luciano Darderi sfiderà Nuno Borges nel secondo quarto di finale dell’ATP Bastad 2026 venerdì 17 luglio. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Darderi cerca di proseguire la sua corsa nel torneo, che si disputa sulla terra battuta. La sfida tra i due tennisti si svolgerà nel pomeriggio, con orario ancora da definire.

Luciano Darderi non vuole fermarsi e tornerà in campo venerdì 17 luglio per sfidare il portoghese Nuno Borges nel secondo quarto di finale dell’ ATP di Bastad 2026. Sulla terra battuta svedese si affrontano il n.2 ed il n.5 del seeding per un confronto tra due ottimi interpreti di questa superficie che hanno l’ambizione ed il potenziale di arrivare fino in fondo e conquistare il titolo. Darderi, campione in carica del torneo scandinavo, ha cominciato il suo cammino direttamente agli ottavi battendo con un duplice 6-4 il tedesco Daniel Altmaier, mentre Borges ha regolato in due set prima il giovane francese Moise Kouamè e poi il veterano bulgaro Grigor Dimitrov dimostrando un ottimo stato di forma dopo le buone prestazioni delle ultime settimane sull’erba. 🔗 Leggi su Oasport.it

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