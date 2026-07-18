Dove vedere in tv Alessia Succo Europei atletica U18 | orari semifinale e finale programma streaming

Alessia Succo parteciperà alle gare degli Europei di atletica U18 domenica 19. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nel primo turno, si preparerà per le semifinali e la finale. La competizione si svolge in diverse sessioni, con orari specifici per ogni fase. Le gare saranno trasmesse in televisione e disponibili anche in streaming online. La partecipazione di Succo si inserisce nel programma delle gare dedicate agli atleti under 18.

Dopo aver superato in scioltezza il primo turno firmando il miglior tempo assoluto tra tutte le batterie, Alessia Succo tornerà in pista domenica 19 luglio per disputare la semifinale e successivamente l’eventuale finale dei 100 ostacoli in occasione dell’ultima giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026 allo stadio Guidobaldi di Rieti. La diciassettenne piemontese si presentava alla rassegna continentale di categoria nel ruolo di favorita d’obbligo per l’oro, ma c’è grande curiosità anche per capire quale potrà essere la sua prestazione cronometrica dopo essere diventata lo scorso 31 maggio a Bressanone la seconda allieva di sempre al mondo con 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ALESSIA SUCCO: RECORD DEL MONDO | MOMENTO ATLETICA SPECIALE ANCONA

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