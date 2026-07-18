dove vedere francia inghilterra darderi vallejo sport in tv di sabato 18 luglio

Sabato 18 luglio si disputa la finale per il terzo posto del Mondiale di calcio 2026 tra Francia e Inghilterra. La partita sarà trasmessa in diretta tv. Darderi e Vallejo scenderanno in campo in un match di tennis. La programmazione sportiva di oggi include anche altri eventi in tv.

Il Mondiale di calcio 2026 che ci ha tenuto compagnia per la prima parte dell'estate, sta ormai per terminare. Oggi, sabato 18 luglio, ci sarà la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Nel frattempo, però, le squadre di Serie A hanno iniziato la preparazione per la prossima stagione e stanno iniziando le prime amichevoli. Pur senza i reduci dai Mondiali, oggi scenderanno in campo il Bologna e la Juventus. 12 - Amichevole: Bologna-Arminia Bielefeld, DAZN15 - Amichevole: Basilea-Juventus, DAZN, Sky Sport Calcio, NOW e Juventus.com17.30 - Amichevole: Torino-Pinzolo, DAZN23 - Mondiali, finale terzo posto: Francia-Inghilterra, DAZN, Rai 1 e RaiPlay Sabato 18 luglio sarà una giornata ricca di tennis da vedere in tv e in streaming, con i tornei iniziati nei giorni scorsi che entreranno nella loro fase decisiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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