Oggi, sabato 18 luglio, sono previste diverse trasmissioni sportive in TV e streaming. Gli appassionati di motori potranno seguire le qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1 e il Rally di Estonia. Le qualifiche del GP saranno trasmesse in diretta, così come le tappe del rally. Le programmazioni e gli orari sono disponibili sui canali sportivi e sulle piattaforme online dedicate.

Oggi sabato 18 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP del Belgio per la F1, senza dimenticarsi del Rally di Estonia. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi una rilevante tappa del Tour de France, mentre l’Italia incrocerà l’Argentina nella Nations League di volley maschile con il chiaro obiettivo di vincere l’incontro per avvicinarsi alla qualificazione alla Final Eight. Luciano Darderi affronterà Valejo nella semifinale del torneo ATP 250 di Bastad. Da seguire anche l’impegno degli azzurri contro l’Australia nel Nations Championship di rugby, l’Open Championship di golf (ultimo Major della stagione) e la finale per il terzo posto ai Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 18 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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