Dove vedere in tv Darderi-Vallejo ATP Bastad 2026 | orario semifinale programma streaming

Luciano Darderi giocherà contro Adolfo Daniel Vallejo nella semifinale del torneo ATP 250 di Bastad, che si svolge sulla terra rossa in Svezia. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e online, con orario ancora da definire. Il torneo coinvolge giocatori di livello internazionale e si svolge sulla superficie rossa. La semifinale rappresenta un passaggio importante nel torneo in corso.

Luciano Darderi affronterà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo nella semifinale del torneo ATP 250 di Bastad, in corso di svolgimento sulla terra rossa della località svedese. Il tennista italiano ha regolato il portoghese Nuno Borges in due set e si è meritato il confronto con l’insidioso sudamericano, giustiziere di Stefano Travaglia nei quarti di finale. L’appuntamento è per sabato 18 luglio alle ore 13.00 sul Campo Centrale: sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata. Il 24enne, attuale numero 18 del mondo, incrocerà il 22enne, che occupa il 71mo posto del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori sul circuito maggiore, in palio la qualificazione all’atto conclusivo, da disputare contro chi la spunterà nel confronto tra il russo Andrey Rublev e il cileno Alejandro Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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