Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Varedo dopo essere stato trovato in possesso di droga e denaro. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate 43 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 33 grammi, oltre a una dose in sua presenza. In casa sono stati sequestrati anche quasi 7.000 euro in contanti. L’arresto è avvenuto l’altro giorno.

I carabinieri l’hanno sorpreso con una dose di cocaina e in casa gli hanno trovato altre 43 dosi, pari a 33 grammi, e quasi 7mila euro in contanti. L’arresto da parte dei militari di Varedo è scattato l’altro giorno per un 37enne, V.F., operaio a tempo determinato, separato, padre di due figli, una precedente condanna per la vendita di prodotti vietati per palestrati, che vive a Bovisio Masciago nell’abitazione della convivente. Ieri mattina il 37enne è stato accompagnato al Tribunale di Monza per il processo con rito direttissimo. Davanti al giudice Carmelo Di Paola l’arrestato per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti ha ammesso l’accusa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dosi di cocaina nascoste in casa. Scatta l’arresto

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SPACCIO DI COCAINA IN MODALITA' DELIVERY, ARRESTATO UN 21ENNE | 26/05/2026

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