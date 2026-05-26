In giro con tirapugni e dosi di cocaina a casa conservavano due pistole | un arresto

Durante un controllo nei pressi di zone frequentate dai giovani, i carabinieri hanno fermato un uomo trovato in possesso di tirapugni e alcune dosi di cocaina. A casa, sono state trovate anche due pistole. L’uomo è stato arrestato, mentre un’altra persona è stata denunciata. Inoltre, sono state fatte alcune segnalazioni all’autorità amministrativa.

FASANO - Un arresto, una denuncia e alcune segnalazioni all'autorità amministrativa. È l'esito di controlli intensi, operati di recente dai carabinieri della Radiomobile di Fasano, nelle aree maggiormente interessate dalla vita notturna e nei luoghi di aggregazione giovanile. Arrestato un uomo e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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