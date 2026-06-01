Viareggio fermato in strada con 35 dosi di cocaina | scatta l’arresto

Notizia in breve

A Viareggio, nella serata di sabato 30 maggio, un uomo è stato arrestato durante un controllo della polizia. L’uomo aveva con sé 35 dosi di cocaina, trovate durante la perquisizione. L’arresto è avvenuto per spaccio di droga. Il blitz è stato condotto dalla squadra volante del commissariato locale. Nessun dettaglio è stato fornito sulla condizione dell’uomo o su eventuali altri coinvolgimenti.