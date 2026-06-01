Viareggio fermato in strada con 35 dosi di cocaina | scatta l’arresto

Da corrieretoscano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Viareggio, nella serata di sabato 30 maggio, un uomo è stato arrestato durante un controllo della polizia. L’uomo aveva con sé 35 dosi di cocaina, trovate durante la perquisizione. L’arresto è avvenuto per spaccio di droga. Il blitz è stato condotto dalla squadra volante del commissariato locale. Nessun dettaglio è stato fornito sulla condizione dell’uomo o su eventuali altri coinvolgimenti.

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VIAREGGIO(LU) – Arresto per spaccio di cocaina a Viareggio nella serata di sabato 30 maggio durante un controllo mirato della squadra volante del commissariato cittadino. Un uomo di 50 anni, cittadino marocchino, è stato fermato in via della Gronda dopo essere stato notato per un atteggiamento ritenuto sospetto dagli agenti in servizio di pattugliamento. Secondo quanto ricostruito, il controllo è scattato nel corso delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti predisposte sul territorio. Durante la verifica, gli agenti hanno rinvenuto 35 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la cessione, per un peso complessivo di circa 16,5 grammi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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