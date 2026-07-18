Nelle prime ore del mattino, sono stati effettuati controlli nei dormitori abusivi sopra alcuni locali commerciali nel centro. Durante il blitz, sono stati identificati diversi spazi non autorizzati ad accogliere persone. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questa problematica. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata durante l’intervento. Le verifiche continueranno per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza della zona.

Un controllo mirato nelle prime ore del mattino per verificare l’uso dei locali sopra alcune attività commerciali del centro. È quanto ha effettuato la Polizia locale nella giornata di martedì in via Carteria, nell’ambito di un servizio finalizzato a contrastare l’utilizzo improprio di immobili come dormitorio e a garantire il rispetto delle destinazioni d’uso previste dalla normativa. L’intervento a seguito di segnalazioni che indicavano un possibile uso abitativo di alcuni esercizi, ha interessato 5 numeri civici. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato tre persone, tutte in possesso di documenti validi. Nessuna delle persone controllate è risultata titolare di un contratto di locazione, comodato o altro titolo idoneo a giustificare la permanenza nei locali nei quali aveva trascorso la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dormitori abusivi in centro. Altro blitz in via Carteria: "Non si abbassi la guardia"

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