La guardia di finanza ha scoperto diverse strutture ricettive abusive nel centro della città, tra cui affittacamere e appartamenti destinati al turismo. Sono state riscontrate strutture prive di regolare autorizzazione e di coperture assicurative contro eventuali danni agli ospiti. Inoltre, alcuni bed & breakfast non esponevano il codice identificativo nazionale (CIN), obbligatorio per le strutture ricettive autorizzate. Le verifiche hanno portato al sequestro di alcune di queste strutture illegali.

LA SPEZIA Affittacamere e appartamenti a uso turistico totalmente abusivi, strutture con assicurazioni contro i danni agli ospiti mai stipulate, e bed&breakfast in cui non era esposto il Cin, il codice identificativo nazionale. Hanno trovato di tutto, i finanzieri del comando provinciale diretto dal colonnello Massimiliano Re, nell’ambito dei controlli sulle strutture ricettive della città – sia quelle gestite in forma privata, sia in forma imprenditoriale – con l’obiettivo di contrastare le violazioni alla normativa regionale e nazionale, i casi di assoluto abusivismo e le connesse violazioni di natura fiscale. Il boom turistico che sta vivendo la città ha spinto le fiamme gialle a verificare la regolarità delle strutture, anche in virtù dell’approssimarsi del periodo estivo e l’aumento dei flussi turistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affittacamere abusivi in centro. Scovati dalla guardia di finanza

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