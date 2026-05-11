Sfruttamento nel lusso | dormitori abusivi in una pelletteria

Sono state scoperte sistemazioni abusive all’interno di una pelletteria, dove alcuni lavoratori vivevano in dormitori improvvisati nascosti nella cucina dell’azienda. I dormitori si trovavano in ambienti senza finestre e sono stati individuati all’interno di uno sgabuzzino, mentre i lavoratori coinvolti sono stati trovati a vivere in condizioni di precarietà. La scoperta è avvenuta durante un controllo delle autorità competenti.

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? Punti chiave Come sono stati nascosti i dormitori dentro la cucina dell'azienda?. Chi sono i lavoratori che vivevano negli sgabuzzini senza finestre?. Perché il titolare risultava residente ma era sconosciuto all'anagrafe?. Quanto pagherà l'azienda per le violazioni sulla sicurezza e l'ospitalità?.? In Breve Dieci operai cinesi, bengalesi e ghanesi ospitati in spazi angusti a Santa Giustina in Colle.. Sgabuzzino di un metro per due metri senza aerazione ricavato nella cucina aziendale.. Denuncia per falsa residenza del titolare e sanzioni economiche per migliaia di euro.. Necessità di monitoraggio flussi migratori e controlli residenziali nelle aree industriali del Camposampiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfruttamento nel lusso: dormitori abusivi in una pelletteria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milano, blitz in via Brusuglio: sala da gioco e dormitori abusiviGli agenti del Commissariato Comasina hanno messo fine a un’operazione di gioco clandestino in via Brusuglio, a Milano, dove un appartamento al piano... Apre una novità in centro a Empoli: un laboratorio di pelletteria di lussoEmpoli, 18 aprile 2026 – Un passo importante di un progetto con un obiettivo strategico: rilanciare il centro.