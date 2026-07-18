Domenico Papalia, ritenuto un esponente di spicco della ‘ndrangheta, è stato liberato dopo 49 anni di detenzione. L’81enne ha lasciato il carcere di Parma e si è trasferito ai laboratori dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”. La sua scarcerazione è avvenuta dopo un lungo periodo di detenzione ininterrotta. Non sono stati forniti dettagli sui motivi o sulle modalità della sua liberazione.

Dopo quarantanove anni di detenzione ininterrotta, Domenico “Micu” Papalia ha lasciato il carcere di Parma. L’81enne, figura storicamente considerata tra i principali esponenti della ‘ndrangheta, a Platì suo paese d’origine e in Lombardia, ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza il differimento della pena con la concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute. Affetto da un carcinoma e da altre gravi patologie, è stato trasferito in ambulanza nella propria abitazione di Corsico, dove proseguirà le cure. La sua scarcerazione chiude una delle detenzioni più lunghe della storia repubblicana e riporta l’attenzione su una delle figure più note della criminalità organizzata calabrese trapiantata al Nord. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dopo 49 anni Domenico Papalia esce dal carcere: da boss della ‘ndrangheta ai laboratori di “Nessuno tocchi Caino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Domenico “Micu” Papalia esce dal carcere dopo 49 anni. Il boss della ‘ndrangheta in Lombardia è malato da tempoDomenico “Micu” Papalia esce dal carcere dopo 49 anni di detenzione, accompagnato da un parente e con un’ambulanza ferma davanti all’ingresso.

Micu Papalia, scarcerato dopo 49 anni il boss della 'ndrangheta in Lombardia. Dal delitto Mormile alla mafia dei sequestri, chi è il «capo delle cosche»Domenico Papalia, considerato uno dei principali esponenti della 'ndrangheta in Lombardia, è stato scarcerato dopo 49 anni di detenzione.

Temi più discussi: Domenico Micu Papalia esce dal carcere dopo 49 anni. Il boss della ‘ndrangheta in Lombardia è malato da tempo; Dopo 49 anni di carcere torna libero Domenico Micu Papalia, il boss che fece di Buccinasco la capitale della ‘ndrangheta al Nord; Micu Papalia, scarcerato dopo 49 anni il boss della 'ndrangheta in Lombardia. Dal delitto Mormile alla mafia dei sequestri, chi è il capo delle cosche; Corsico. 'ndrangheta: Domenico Micu Papalia a 81 anni esce dal carcere di Parma per gravissimi problemi di salute.

’Ndrangheta, Micu Papalia scarcerato dopo 49 anni. Il papa delle cosche e l’ombra del delitto MormileAccolta per motivi di salute l’istanza dell’81enne, detenuto ininterrottamente dal 1977. Dalla Platì del Nord alla condanna per l’uccisione dell’educatore di Opera, fino alle piste mai chiarite sui ... corrieredellacalabria.it

Domenico Micu Papalia esce dal carcere dopo 49 anni. Il boss della ‘ndrangheta in Lombardia è malato da tempoErgastolano, padre padrone della mafia calabrese al nord, ha 81 anni e un carcinoma. Un’ambulanza lo ha portato fuori dal penitenziario di Parma. Il tribunale di sorveglianza concede lo stop alla dete ... ilgiorno.it