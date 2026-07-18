Una donna di 80 anni è stata salvata da un arresto cardiaco in piazza a Varese grazie all’intervento rapido di agenti della Polizia di Stato. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno praticato il massaggio cardiaco e utilizzato un defibrillatore. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni stabili. L’intervento si è svolto in pochi minuti, evitando che la situazione si aggravasse.

Una donna di ottant’anni è stata salvata da un arresto cardiaco grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato di Varese. Il malore è avvenuto nel pomeriggio di ieri in Piazza San Giuseppe, dove la signora è stata soccorsa e rianimata con successo dagli operatori, che hanno applicato le manovre di primo soccorso e utilizzato il defibrillatore semiautomatico. Il pronto intervento è stato giudicato determinante dai medici per la sopravvivenza della paziente. Il salvataggio in Piazza San Giuseppe Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Varese era impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Varese.

© Virgilio.it - Donna colpita da arresto cardiaco in piazza a Varese, così è stata salvata dagli agenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

anziana va in arresto cardiaco sullautobus a Milano, studentessa 23enne la salva

Notizie e thread social correlati

Colpita da arresto cardiaco, il "miracolo" del 118: ambulanza sul posto in soli tre minutiUna donna ha avuto un arresto cardiaco improvviso e, grazie all'intervento tempestivo del 118, un'ambulanza è arrivata sul posto in soli tre minuti.

Donna salvata dal suicidio a Como, così gli agenti l'hanno trovata e portata in salvoUna donna è stata salvata da un tentativo di suicidio a Como grazie all’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri.

Temi più discussi: Sfregiata in metro a Milano, arresto convalidato per Mohammed Saidi: Socialmente pericoloso; Dà un pugno in pieno volto a una soccorritrice del 118: donna arrestata al Pronto soccorso di Varese; Spari, incendi e ordigni contro famiglia nel Leccese: arrestato 49enne; Trento, ferisce una donna con una pistola a piombini: arresto convalidato.

Donna colpita da arresto cardiaco in piazza a Varese, così è stata salvata dagli agentiUna donna di 80 anni è stata salvata da un arresto cardiaco in piazza a Varese grazie al pronto intervento degli agenti di Polizia. virgilio.it

Policastro Bussentino, donna colpita da arresto cardiaco mentre è a cena al ristorate, il cardiologo Luigi Petraglia la salvaArresto cardiaco in un ristorante di Policastro Bussentino: Luigi Petraglia interviene con un’infermiera e rianima una donna prima dell’arrivo del 118. La cena si è interrotta all’improvviso, trasform ... msn.com