Colpita da arresto cardiaco il miracolo del 118 | ambulanza sul posto in soli tre minuti
Una donna ha avuto un arresto cardiaco improvviso e, grazie all'intervento tempestivo del 118, un'ambulanza è arrivata sul posto in soli tre minuti. L'equipaggio ha praticato le manovre di rianimazione e ha trasportato la paziente in ospedale. Nessuna informazione è stata resa nota sulle sue condizioni attuali o sulle circostanze dell'incidente.
Un intervento provvidenziale del 118 ha permesso di strappare alla morte una donna colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio. L'equipaggio della postazione di Varcaturo, mentre era già in rotta verso un altro intervento nel comune di Quarto, è stato dirottato dalla centrale operativa.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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