Colpita da arresto cardiaco il miracolo del 118 | ambulanza sul posto in soli tre minuti

Una donna ha avuto un arresto cardiaco improvviso e, grazie all'intervento tempestivo del 118, un'ambulanza è arrivata sul posto in soli tre minuti. L'equipaggio ha praticato le manovre di rianimazione e ha trasportato la paziente in ospedale. Nessuna informazione è stata resa nota sulle sue condizioni attuali o sulle circostanze dell'incidente.

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