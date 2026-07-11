Una donna è stata salvata da un tentativo di suicidio a Como grazie all’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in Lombardia, dopo una segnalazione trasmessa dalla Questura di Frosinone. Le forze dell’ordine hanno rintracciato la donna nella sua abitazione e l’hanno messa in salvo.

Una donna è stata salvata da un tentativo di suicidio grazie all’intervento coordinato tra Polizia di Stato e Carabinieri. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in Lombardia, quando la segnalazione è stata raccolta dalla Questura di Frosinone e trasmessa alle forze dell’ordine locali, che hanno rintracciato la donna nella sua abitazione. La localizzazione e la collaborazione tra le forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio poco dopo le 14.00 di venerdì 10 luglio. Una telefonata è giunta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Frosinone. Dall’altra parte della cornetta, una donna in evidente stato di disperazione ha riferito di essere sopraffatta da gravi situazioni personali e di essere intenzionata a compiere un gesto estremo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Donna salvata dal suicidio a Como, così gli agenti l'hanno trovata e portata in salvo

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disowned for the golden child, he lost everything—until he revealed his true power! chaos follows.

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