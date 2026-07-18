Donald Trump contro il Ct dell’Inghilterra Tuchel | Harry Kane in difesa che errore! La reazione di Infantino – Il video

Durante un evento della Fifa a New York, il presidente degli Stati Uniti ha commentato un episodio di calcio, criticando il comportamento del tecnico dell’Inghilterra. Ha detto che mettere Harry Kane in difesa è stato un errore. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione dei presenti. Nel frattempo, il presidente della Fifa ha mostrato un video che include anche la reazione di un altro leader calcistico. Trump si è improvvisato opinionista calcistico per la prima volta in questa occasione.

All’ evento organizzato dalla Fifa a New York per la fine dei Mondiali, il presidente Usa Donald Trump si è improvvisato per una volta opinionista calcistico. Intervenendo in particolare per criticare tra il serio e il faceto le scelte del Ct Thomas Tuchel che avrebbero favorito la rimonta dell’Argentina sull’Inghilterra in semifinale. Voi inglesi, ha detto a un certo punto Trump parlando al fianco del presidente Fifa Gianni Infantino, «avete un grande giocatore con cui ho giocato a golf: Harry è fantastico ». Riferimento al centravanti del Bayern Monaco e della Nazionale di Sua Maestà Harry Kane. Ebbene, ha affondato Trump riecheggiando la critica arrivata in questi giorni da molte parti, «credo che abbiano commesso un errore quando lo hanno trasformato in un giocatore difensivo. 🔗 Leggi su Open.online

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