A 15 minuti dalla fine di Argentina-Inghilterra, con il punteggio di 1-0, i giocatori inglesi hanno lasciato in frigo le birre e hanno mostrato rabbia contro il ct Tuchel. Lineker ha commentato definendo il tecnico una “spia tedesca”. Nonostante le critiche, il commissario tecnico rimarrà al suo posto. La squadra inglese, già sotto pressione, ha subito la pressione degli eventi e delle reazioni post partita.

A un quarto d’ora dalla fine di Argentina-Inghilterra, con i Tre Leoni in vantaggio 1-0, ma già sballottati dalla furia della “garra” sudamericana, Thomas Tuchel veniva glorificato dai telecronisti made in England e collocato nella sala degli eroi, in compagnia di Alf Ramsey – il ct del titolo dei Tre Leoni nell’ormai lontano 1966 – e del vecchio Churchill. Il perfido Winston, con il sigaro fumante, per qualche minuto è stato un po’ indignato di ritrovarsi accanto un signore tedesco, dopo i sei anni di bombe della Seconda Guerra Mondiale. La sassata di Enzo Fernandez – centro al quinto tentativo, in piena libertà, un allenatore del bistrattato calcio anni Settanta gli avrebbe trovato le contromisure alla seconda botta – e il colpo di cabeza di Lautaro Martinez, tra le statue di sale della difesa inglese, hanno fatto calare il silenzio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le birre rimaste in frigo e la rabbia contro Tuchel: il durissimo day after dell’Inghilterra. Lineker: “Una spia tedesca”. Ma il ct resterà al suo posto

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