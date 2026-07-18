dominik szoboszlai firma un prolungamento di cinque anni per il liverpool

Dominik Szoboszlai ha firmato un contratto di cinque anni con il Liverpool, rimanendo nello stesso club fino al 2028. La firma è stata confermata e il giocatore ha dichiarato di non essere mai stato completamente soddisfatto, mantenendo alta la motivazione per ottenere successi con la squadra. La firma segue le trattative in corso tra le parti e rappresenta un'estensione del suo impegno con il club.

2026-07-17 17:43:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Dominik Szoboszlai dice di “non essere mai felice” e rimane determinato a vincere tutto il possibile con il Liverpool dopo aver firmato un nuovo contratto quinquennale ad Anfield. Il capitano dell’Ungheria ha promesso il suo futuro al club fino al 2031, ponendo fine a mesi di speculazioni sul suo futuro a lungo termine dopo le negoziazioni tra i suoi rappresentanti e il direttore sportivo del Liverpool Richard Hughes. Szoboszlai è arrivato al Liverpool dal Lipsia per 60 milioni di sterline nel 2023 e la scorsa stagione ha vissuto la migliore stagione della sua carriera, segnando 13 gol e fornendo 12 assist in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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