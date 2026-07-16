Dominik Szoboszlai firmerà il nuovo contratto con il Liverpool

Dominik Szoboszlai ha raggiunto un accordo verbale con il Liverpool per il rinnovo del contratto. Secondo fonti vicine alla trattativa, le parti hanno concordato sui termini, ma non sono stati ancora firmati i documenti ufficiali. La firma dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, una volta completate le procedure amministrative. Il giocatore è attualmente sotto contratto con la squadra, ma le negoziazioni sono state concluse positivamente.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo numerose informazioni, Dominik Szoboszlai ha raggiunto un accordo verbale con il Liverpool sui termini del nuovo contratto. Secondo quanto riferito, il nuovo accordo dovrebbe mantenere il capitano dell’Ungheria ad Anfield fino all’estate del 2031. Dopo una stagione deludente in Premier League – per usare un eufemismo – il Liverpool ha bisogno di seri rinforzi durante questa finestra di mercato. Il neo-allenatore Andoni Iraola ha recentemente concordato con tale valutazione e ha confermato che il club sta lavorando per ingaggiare nuovi giocatori. Tuttavia, la firma di Szoboszlai con un nuovo contratto e la riconferma del suo futuro al Liverpool potrebbe rivelarsi lo sviluppo più importante, qualunque cosa accada. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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DOMINIK SZOBOSZLAI SIGNS NEW CONTRACT AT LFC!!

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