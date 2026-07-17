Dominik Szoboszlai ha firmato un nuovo contratto a lungo termine (5 anni) con il Liverpool FC. Il nazionale ungherese ha messo carta su penna per prolungare il suo accordo con i Reds prima dell'inizio della stagione 2026-27. La prossima stagione sarà la quarta di Szoboszlai con il club dal suo arrivo dall'RB Leipzig nell'estate del 2023, e la prima sotto la guida dell'allenatore Andoni Iraola., "È forse il mio giorno più importante», ha detto il numero 8 a LiverpoolFC.com. "Ce ne sono un paio davanti, probabilmente quando ho firmato per il Liverpool la prima volta e quando ho avuto mio figlio, ovviamente. Ma nella mia carriera calcistica, posso dire che questo è tra i primi tre. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Liverpool, maxi rinnovo per Szoboszlai: ha firmato per 5 anni

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How Liverpool's Dominik Szoboszlai DESTROYED Galatasaray

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