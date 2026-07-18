“Come noi nessuno mai, ma soprattutto come lui.”. Punto, e a capo. Domenico Volpati, 71 anni, colonna del Verona scudettato del 1985, parte così per ricordare Osvaldo Bagnoli, l’artefice del miracolo scomparso oggi. “Non credo avesse nemici, era impossibile volergli male. La sua morte mi addolora, ma al tempo stesso mi fa ripensare a ricordi unici”. Cos’è che rendeva unico Bagnoli? “La sua coerenza. Mi sento un privilegiato: oltre al Verona l’ho avuto anche al Como, stagione 1976-77, in B, e alla Solbiatese in C, 1973-74. Era il suo primo anno da allenatore. Fu esonerato a marzo dopo un diverbio”. Cosa successe? “Il presidente veniva a vedere solo le partite in casa, in trasferta non c’era mai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Domenico Volpati: "Bagnoli, un padre per noi del Verona. Dopo la Juve ai carabinieri disse 'i ladri sono di là'"

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