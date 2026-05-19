Sono nipote di Salvini e Piantedosi comunisti di m… la sparata ai carabinieri che lo fermano | chi è l’attore Marco Montingelli il padre giornalista Rai e la carriera

Durante un controllo da parte dei carabinieri, l’attore Marco Montingelli ha pronunciato una frase offensiva che includeva riferimenti politici e ha dichiarato di essere nipote di due figure pubbliche. Montingelli, noto anche per essere figlio di un giornalista della Rai, ha cercato di intimidire i militari affermando di non essere riconosciuto. La vicenda si inserisce in un episodio più ampio che ha attirato l’attenzione sui comportamenti dell’attore durante il fermo.

Ai carabinieri che l’hanno fermato, Marco Montingelli ha provato a usare l’intramontabile carta del «lei non sa chi sono io». Ha iniziato a millantare parentele e amicizie potenti, ma tutte palesemente inventate. Come ricostruito da Repubblica, l’attore 35enne è stato bloccato dai militari dopo una fuga notturna per le strade di Roma tra lunedì 18 e martedì 19 maggio. Con i militari si è lanciato in un tentativo disperato, quando ha urlato di essere il «nipote di Salvini » e di «conoscere Piantedosi», il ministro dell’Interno. Salvo poi cambiare versione qualche istante dopo: «Siete dei comunisti di m. io vi faccio licenziare, domattina vedrete, sono il nipote di Piantedosi ». 🔗 Leggi su Open.online

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Marco Montingelli, l'attore arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri a Roma

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