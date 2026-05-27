Sospeso per 3 giorni per utilizzo del cellulare a scuola il Tar dà ragione allo studente | il docente non può decidere da solo Cosa hanno deciso i giudici

Il Tar ha stabilito che un insegnante non può sospendere un alunno per tre giorni per aver usato il cellulare durante l’ora di educazione fisica. Il giudice ha deciso che la decisione spetta alle autorità scolastiche e non può essere presa singolarmente dall’insegnante. Il ragazzo, in quinta superiore, era stato sorpreso con il telefono durante la lezione e sospeso per tre giorni. La sentenza ha annullato la sospensione.

Un ragazzo di quinta superiore viene sorpreso con il cellulare durante l’ora di educazione fisica. L’insegnante lo sospende per tre giorni. Una storia che sembra normale, e invece no. Il TAR della Campania ha appena stabilito che quel provvedimento è illegittimo. E lo ha annullato. Il caso arriva in aula perché il padre del minore, che è anche il suo avvocato, decide di fare ricorso. La decisione del giudice, arrivata lo scorso 9 aprile, riscrive le regole del gioco per migliaia di studenti: nessun docente da solo può allontanare un alunno dalle lezioni. Anche per un solo giorno. Tutto parte il 24 settembre 2025. In un istituto professionale di Napoli, durante la lezione di educazione fisica, un insegnante sorprende sei studenti mentre usano il telefono cellulare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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CELLULARE ALLA GUIDA: SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLA PATENTE!! LE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

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