A Milano, un tribunale ha ordinato la sostituzione di un docente di sostegno, riaccendendo il dibattito sull’inclusione scolastica. La decisione riguarda un alunno con disturbo dello spettro autistico e mette in evidenza le difficoltà nel garantire l’applicazione delle norme nelle scuole italiane. La vicenda evidenzia come le procedure legali possano intervenire per tutelare gli studenti, ma anche quanto siano complesse le pratiche quotidiane in aula.

A Milano un tribunale ha disposto la sostituzione di un docente di sostegno, riaccendendo il dibattito sull'inclusione scolastica. La vicenda, nata per proteggere un alunno con disturbo dello spettro autistico, mostra quanto sia ancora fragile il passaggio dalle norme alle pratiche quotidiane nelle aule italiane. Il CNDDU chiede ora una revisione delle garanzie che renda questo diritto davvero esigibile.Il caso di Milano e il diritto all'inclusione scolasticaIl Tribunale di Milano ha ordinato in via d'urgenza il cambio dell'insegnante di sostegno di un alunno con autismo. Il giudice ha ritenuto il rapporto educativo incompatibile con la tutela del minore e con gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Inclusione scolastica: ecco la riforma chiesta dal CNDDU

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inclusione scolastica, il grido d’allarme del CNDDU: Asacom, il grande buco nero dell’inclusione, oltre 15mila alunni con disabilità senza assistenzaIl CNDDU ha lanciato un allarme sull’inclusione scolastica, evidenziando che oltre 15.

Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica CndduUno studente proveniente da Monopoli si trova in condizioni critiche dopo essere caduto da un balcone durante una gita scolastica.

Temi più discussi: Riforma Disabilità, pubblicato il manuale Il progetto di vita: cosa cambia per il sostegno e l'inclusione con il decreto 62/2024; La bocciatura senza spiegazioni di un'alunna finisce davanti al giudice: il TAR dà ragione ai genitori e annulla il no alla classe successiva, ecco perché; Ecco Nicoletta Albano, una vita per la scuola; Tfa sostegno all’università Mediterranea, pubblicato il bando: attenzione alla scadenza.

I pedagogisti entrano in classe, a supporto dei docenti: prevenzione del disagio, sostegno alle famiglie, promozione dell’inclusione. Ecco cosa faranno nel progetto di Cosmo ...La pedagogia è la disciplina che studia i processi di formazione e apprendimento dell'essere umano, ma quanto sarebbe importante avere specialisti in questo ambito nelle scuole? Ne abbiamo parlato con ... orizzontescuola.it

Inclusione scolastica. Ecco le novità del decretoPasso avanti nell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità: il Consiglio dei Ministri ha approvato lunedì, in via preliminare, un importante provvedimento che interviene per modificare ... quotidianosanita.it