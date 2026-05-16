A Montefano si è deciso di impugnare al Tribunale amministrativo regionale la scelta di autorizzare una discarica nella zona, mentre a Cingoli sono stati assegnati più fondi per il progetto, nonostante le proteste delle comunità locali. La decisione di Montefano di ricorrere al TAR mira a contestare il provvedimento autorizzativo, mentre a Cingoli si è registrato un incremento degli indennizzi destinati alla discarica, che ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini.

? Punti chiave Perché Montefano ha deciso di impugnare la decisione al TAR?. Come ha fatto Cingoli a raddoppiare gli indennizzi per la discarica?. Chi sono i sindaci accusati dai cittadini di aver mentito?. Cosa accadrà ai fondi se i ricorsi legali verranno accolti?.? In Breve Cingoli ottiene 18,33 euro per tonnellata contro i 10 iniziali.. Montefano e Pollenza preparano ricorso al Tar contro la nuova graduatoria.. Compensazioni annuali per Cingoli passano da 633mila a 1,16 milioni di euro.. Nuova vasca operativa dal 2028 con 350mila euro per percorso verde.. Oltre cento persone hanno manifestato ieri pomeriggio davanti alla sede della Provincia di Macerata, gridando contro la decisione di approvare la nuova graduatoria dei siti idonei per la discarica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Discarica: Montefano in testa, Cingoli accetta più fondi tra le proteste

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