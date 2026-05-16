Nella giornata di ieri, si sono registrate proteste in diverse località della regione, con manifestanti che hanno espresso il loro dissenso contro la proposta di una nuova discarica. Tra le aree coinvolte, Montefano si è distinta per aver attirato il maggior numero di persone, mentre Cingoli ha annunciato di aver raddoppiato l’indennizzo destinato ai cittadini coinvolti. Nonostante le opposizioni pubbliche, le autorizzazioni ufficiali sembrano aver proceduto senza ulteriori impedimenti.

Macerata, 16 maggio 2026 – “Montefano è forte e lotterà, la discarica non si farà”, urlavano ieri pomeriggio, oltre un centinaio di persone davanti all’ingresso della sede della Provincia di Macerata, presidiata con discrezione dalle forze dell’ordine, mostrando striscioni e cartelli in cui si leggeva “no al marciume degli abusi di potere”, oppure “vergogna". Gli animi si sono scaldati quando è stato comunicato che nell’aula consiliare di corso della Repubblica non c’era posto per tutti. Ma di sicuro per adesso, forse anche in futuro, Montefano non avrà nessuna discarica. L’assemblea dell’Ata, infatti, dopo un acceso dibattito ha sì... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Discarica, via libera tra le proteste. Montefano in testa alla classifica e Cingoli raddoppia l’indennizzo

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