Chi presenta una dichiarazione dei redditi forfettaria con zero ricavi è comunque tenuto a inviarla, anche se non ha avuto entrate. La normativa fiscale italiana stabilisce che l’obbligo di invio rimane indipendentemente dal fatto che siano stati generati ricavi o meno. La scadenza per l’invio della dichiarazione è fissata entro il 30 novembre di ogni anno. La mancata presentazione può comportare sanzioni amministrative. La procedura si applica anche a chi ha optato per il regime forfettario senza aver conseguito ricavi o compensi.

Nel variegato e spesso intricato panorama fiscale italiano, esiste un quesito che puntualmente si riaffaccia ogni anno sulle scrivanie dei commercialisti e nei forum dedicati alle partite Iva: se un contribuente non ha incassato un solo euro nel corso dell’anno solare, deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi? Se per i contribuenti in regime ordinario o semplificato la risposta appare immediata, la questione si fa decisamente più complessa e ricca di sfumature quando si analizza la galassia dei forfettari. La particolarità delle regole che governano questo regime agevolato crea infatti un vero e proprio cortocircuito tra il dato letterale della norma e la prassi operativa imposta dall’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dichiarazione dei redditi forfettari a zero, l’obbligo di invio anche senza ricavi

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Partita IVA forfettaria inattiva: dichiarazione obbligatoria anche senza ricavi

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