Dichiarazione dei redditi che fare se si è rimasti senza datore di lavoro causa licenziamento dimissioni o pensione

Nel 2026, i lavoratori che hanno perso il lavoro, si sono dimessi o sono andati in pensione si trovano a dover affrontare un problema specifico nella compilazione della dichiarazione dei redditi. La principale difficoltà riguarda l’assenza del sostituto d’imposta, che normalmente si occupa di trasmettere i dati fiscali e di effettuare le ritenute. Questa situazione richiede un’attenzione particolare per assicurarsi di adempiere correttamente agli obblighi fiscali.

Per i lavoratori che nel corso del 2026 si trovano senza un datore di lavoro - perché licenziati, dimessi o neo-pensionati - la stagione della dichiarazione dei redditi presenta una sfida tecnica: l'assenza del sostituto d'imposta. Normalmente è l'azienda a rimborsare i crediti in busta paga o a trattenere i debiti Irpef: in assenza di questa figura, il contribuente deve gestire la pratica direttamente con l’Agenzia delle Entrate. Questa situazione, pur non precludendo l'accesso ai rimborsi spettanti, richiede una procedura specifica che passa attraverso il Modello 7302026 senza sostituto d'imposta. Possono...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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