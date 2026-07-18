Diamond League Londra incorona Kerr | record mondiale nel miglio Iapichino terza
Durante la tappa londinese della Diamond League, Josh Kerr ha stabilito un nuovo record mondiale nel miglio, superando un primato che durava da molti anni. Nel salto in lungo, la atleta italiana si è piazzata terza, portando a casa un risultato importante. La competizione ha visto anche altre performance di rilievo, con atleti di diverse nazionalità in evidenza. La manifestazione ha confermato la presenza di atleti di alto livello e ha prodotto risultati significativi in diverse discipline.
La tappa londinese della Diamond League regala spettacolo e risultati di enorme rilievo. Josh Kerr firma l’impresa più prestigiosa, demolendo uno dei primati più longevi dell’atletica, mentre Larissa Iapichino conquista il podio nel salto in lungo. Apprensione, invece, per Armand Duplantis, costretto a interrompere la gara dell’asta per un problema alla coscia. Spinto dai 60mila spettatori presenti, Kerr completa il miglio in 3’42"55, migliorando il 3’43"13 realizzato da Hicham El Guerrouj nel 1999. Lo scozzese resta in linea con il primato fin dalle prime battute e, rimasto solo dopo il passaggio agli 800 metri in 1’50"63, resiste fino al traguardo. 🔗 Leggi su Sportface.it
Notizie e thread social correlati
LIVE Atletica, Diamond League Londra 2026 in DIRETTA: Iapichino terza dietro Mihambo e Bryant, record del mondo nel miglio per KerrDurante la Diamond League di Londra del 2026, Larissa Iapichino si è piazzata terza nella gara del salto in lungo, dietro a Mihambo e Bryant.
Larissa Iapichino a Londra non decolla: è terza con 6,82. Kerr centra il record del mondo nel miglioA Londra, Larissa Iapichino si ferma a 6,82 nel lungo, finendo terza al meeting della Wanda Diamond League.
Diamond League, Londra incorona Kerr: record mondiale nel miglio, Iapichino terzaLa tappa londinese della Diamond League regala spettacolo e risultati di enorme rilievo. Josh Kerr firma l'impresa più prestigiosa, demolendo uno dei primati pi ... sportface.it
DIRETTA DIAMOND LEAGUE LONDRA 2026 | Josh Kerr record nel miglio, Iapichino è terza! (oggi 18 luglio)Diretta Diamond League Londra 2026 streaming video Rai: c'è solo Larissa Iapichino, come italiana, nella entry list dell'evento di atletica. ilsussidiario.net