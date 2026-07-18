Diamond League Londra incorona Kerr | record mondiale nel miglio Iapichino terza

Notizia in breve

Durante la tappa londinese della Diamond League, Josh Kerr ha stabilito un nuovo record mondiale nel miglio, superando un primato che durava da molti anni. Nel salto in lungo, la atleta italiana si è piazzata terza, portando a casa un risultato importante. La competizione ha visto anche altre performance di rilievo, con atleti di diverse nazionalità in evidenza. La manifestazione ha confermato la presenza di atleti di alto livello e ha prodotto risultati significativi in diverse discipline.