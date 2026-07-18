Diamond League atletica Londra 2026 oggi in tv | orari programma streaming italiani in gara

Notizia in breve

Il London Athletics Meet 2026, undicesima tappa della Diamond League, si svolge il 18 luglio. La gara si tiene nel pomeriggio e rappresenta l’ultima tappa della stagione. Sono previste diverse competizioni di atletica leggera con atleti italiani in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. Gli orari e il programma dettagliato sono stati comunicati per permettere agli spettatori di seguire le varie discipline.