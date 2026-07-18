Diamond League atletica Londra 2026 oggi in tv | orari programma streaming italiani in gara
Il London Athletics Meet 2026, undicesima tappa della Diamond League, si svolge il 18 luglio. La gara si tiene nel pomeriggio e rappresenta l’ultima tappa della stagione. Sono previste diverse competizioni di atletica leggera con atleti italiani in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile in streaming. Gli orari e il programma dettagliato sono stati comunicati per permettere agli spettatori di seguire le varie discipline.
Nel pomeriggio di sabato 18 luglio è in programma il London Athletics Meet 2026, undicesima tappa stagionale della Diamond League e ultimo appuntamento del massimo circuito itinerante di atletica prima di una lunga parentesi (l’evento successivo sarà a Losanna il 21 agosto) riservata almeno per il Vecchio Continente ai Campionati Europei di Birmingham. Il meeting inglese vedrà la presenza di una sola rappresentante italiana, Larissa Iapichino, al rientro in gara due settimane dopo il favoloso 7.12 di Eugene che le ha regalato il record nazionale per un centimetro davanti alla madre Fiona May. La vice-campionessa mondiale indoor in carica proverà a confermarsi ad alti livelli, magari sopra i 7 metri, anche sulla pedana del London Stadium dovendo fare i conti con avversarie di spessore tra cui la fenomenale tedesca Malaika Mihambo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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