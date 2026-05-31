Atletica oggi in tv Diamond League Rabat 2026 | orari programma streaming italiani in gara
La Diamond League di Rabat si terrà domenica 31 maggio, rappresentando la terza tappa del circuito nel 2026. La competizione si svolgerà nella serata e sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. Durante l’evento saranno in gara atleti italiani, anche se i nomi specifici non sono stati ancora comunicati. La manifestazione si svolge in un contesto di attesa e preparazione, con le ultime ore prima dell’inizio.
Ultime ore di attesa a Rabat per il prestigioso meeting valevole come terza tappa della Diamond League 2026, in programma nella serata di domenica 31 maggio. Il massimo circuito itinerante va di scena dunque nella capitale marocchina dopo i due eventi inaugurali asiatici a Keqiao e Xiamen, con tante stelle coinvolte ed un buon numero di italiani competitivi al via. L’Italia si affida soprattutto alla sua sprinter di riferimento Zaynab Dosso, campionessa iridata indoor in carica dei 60 metri, che proverà a brillare anche nei 100 andando a caccia di un ulteriore progresso del suo record nazionale sfidando ben tre giamaicane di alto profilo. Iscritti anche Leonardo Fabbri nel peso, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e gli ottocentisti Eloisa Coiro e Francesco Pernici. 🔗 Leggi su Oasport.it
Shanghai/Keqiao 2026 - Short Highlights - Wanda Diamond League
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