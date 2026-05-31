Atletica oggi in tv Diamond League Rabat 2026 | orari programma streaming italiani in gara

Notizia in breve

La Diamond League di Rabat si terrà domenica 31 maggio, rappresentando la terza tappa del circuito nel 2026. La competizione si svolgerà nella serata e sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. Durante l’evento saranno in gara atleti italiani, anche se i nomi specifici non sono stati ancora comunicati. La manifestazione si svolge in un contesto di attesa e preparazione, con le ultime ore prima dell’inizio.