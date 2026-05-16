Atletica oggi in tv Diamond League Shanghai 2026 | orari programma streaming italiani in gara

Oggi prende il via la stagione 2026 della Diamond League, con la prima tappa in programma nello stadio di Shaoxing. La manifestazione si svolge il 16 maggio e proseguirà con un secondo appuntamento in Cina, previsto per il 23 maggio a Xiamen. La gara sarà trasmessa in streaming e sarà possibile seguire le principali competizioni in diretta televisiva. Tra gli atleti italiani che partecipano ci sono alcuni dei più noti nel panorama internazionale dell’atletica leggera.

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Inizia ufficialmente oggi, in data 16 maggio, la Diamond League 2026 con la prima tappa che si disputa nello stadio di Shaoxing in attesa del secondo appuntamento back-to-back in Cina previsto tra una settimana esatta (23 maggio) a Xiamen. Il meeting di ShanghaiKeqiao si preannuncia molto spettacolare ed interessante grazie ad un cast eccezionale che renderà estremamente competitive diverse gare in programma. L’Italia verrà rappresentata dai suoi lunghisti di riferimento Mattia Furlani (in una gara non valida per l’assegnazione dei punti in ottica classifica generale del circuito) e Larissa Iapichino, entrambi reduci da un argento ai Mondiali Indoor di Torun e pronti ad affrontare proprio sulla pedana asiatica il loro debutto stagionale all’aperto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Diamond League Shanghai 2026: orari, programma, streaming, italiani in gara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai: orari, programma, streamingLa Diamond League 2026, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto, incomincerà sabato 16 maggio: sarà Shanghai (Cina) a... Atletica oggi in tv, Mondiali marcia a squadre 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaLa lunga attesa volge al termine ed è finalmente arrivato il giorno dei Mondiali di marcia a squadre 2026, in programma sulle strade di Brasilia. Atletica oggi in tv, Diamond League Shanghai 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaInizia ufficialmente oggi, in data 16 maggio, la Diamond League 2026 con la prima tappa che si disputa nello stadio di Shaoxing in attesa del secondo ... oasport.it Dove vedere in tv la Diamond League di atletica a Shanghai: orari, programma, streamingLa Diamond League 2026, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica all'aperto, incomincerà sabato 16 maggio: sarà Shanghai (Cina) a ... oasport.it