dialogo bassetti vaccari il valore di san francesco

Notizia in breve

A Arezzo, sulla terrazza del Palazzo di Fraternita, si tiene un dibattito tra il cardinale e il fondatore di Rondine, dedicato alla figura di San Francesco. L’evento si svolge alle 21, con la presenza di un moderatore. La discussione si concentra sul valore storico e spirituale del santo. La manifestazione fa parte della nuova edizione dell’Isola del Libro, che prosegue con vari incontri e ospiti.