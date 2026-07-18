Dialogo Bassetti-Vaccari il valore di San Francesco
A Arezzo, sulla terrazza del Palazzo di Fraternita, si tiene un dibattito tra il cardinale e il fondatore di Rondine, dedicato alla figura di San Francesco. L’evento si svolge alle 21, con la presenza di un moderatore. La discussione si concentra sul valore storico e spirituale del santo. La manifestazione fa parte della nuova edizione dell’Isola del Libro, che prosegue con vari incontri e ospiti.
Arezzo, 18 luglio 2026 – A suon di ospiti prosegue la nuova edizione dell’ Isola del Libro sulla terrazza del Palazzo di Fraternita di piazza Grande. Questa sera alle 21 appuntamento con il cardinale Gualtiero Bassetti che dialogherà con il fondatore di Rondine Franco Vaccari sulla figura di San Francesco, presenta l’incontro Luigi Alberti. Domani alle 21 lo scrittore e giornalista Marcello Veneziani racconterà il libro «Nietzsche e Marx si davano la mano», con Federico D’Ascoli, responsabile della redazione di Arezzo de La Nazione. Giovedì 23 luglio alle 21 il direttore del Giornale T ommaso Cerno presenta «Le Ragioni di Giuda» con Carlo Gabellini, mentre giovedì 30 luglio Guido Barlozzetti racconta «L’Intervallo, Diario Papale» con Cesare Baccheschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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