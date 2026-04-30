L’ottantesima edizione del Dramma Popolare di San Miniato si svolgerà quest’anno con un tema dedicato a San Francesco d’Assisi, in occasione degli 800 anni dalla sua morte. L’evento mira a rendere omaggio alla figura del santo attraverso rappresentazioni teatrali e iniziative culturali, coinvolgendo artisti e attori locali. La manifestazione si terrà nel centro storico della città, attirando visitatori e appassionati di storia e religione.

SAN MINIATO L’ottantesima edizione del Dramma Popolare di San Miniato sarà dedicata a San Francesco, nella ricorrenza degli ottocento anni dalla morte del santo di Assisi. "La ferita, la letizia" di Davide Rondoni. Sul palco Alessandro Preziosi, uno dei volti più noti del cinema e del teatro italiani, che "ci guiderà in un viaggio di parola ed emozione in un’opera che immagina un dialogo profondo e intimo con San Francesco d’Assisi, non solo come figura spirituale, ma come uomo di passioni, dubbi, fede e poesia". La "prima" il 28 luglio e repliche fino al 30. L’incisione del manifesto dello spettacolo è realizzata dall’artista e pittore Luca Macchi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco d’Assisi. Tra fede, dubbi e poesia. In dialogo con Preziosi

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