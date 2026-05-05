Turismo Icon Collection | Antico Podere San Francesco rinasce come San Francesco Country Resort

Un antico podere toscano, noto per il suo paesaggio rurale, è stato trasformato e riaperto come San Francesco Country Resort. La struttura, parte della collezione Icon Collection, rappresenta una nuova proposta di ospitalità di alta gamma nella regione. La riqualificazione ha coinvolto lavori di ristrutturazione e restauro, mantenendo elementi storici, e ha portato a un'offerta che combina tradizione e comfort moderni. La riapertura segna un nuovo capitolo per il settore turistico locale.

(Adnkronos) – Un nuovo capitolo si apre per l’ospitalità toscana di alta gamma, dove il paesaggio rurale incontra una visione contemporanea del lusso. Il gruppo Icon Collection firma la rinascita dell’Antico Podere San Francesco, destinato a diventare il nuovo San Francesco Country Resort: un progetto di ristrutturazione e riposizionamento che intreccia identità territoriale, architettura, benessere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate La primavera della musica nel Sannio: lo spirito di San Francesco rinasce a MelizzanoTempo di lettura: 2 minuti C’è una bellezza che non si limita all’estetica, ma diventa cura per l’anima. L'albergo Antico Convento San Francesco apre la sua decima stagione all'insegna dell'ospitalitàOltre ad essere aperta a famiglie, pellegrini, cicloturisti e studenti, la struttura per i prossimi mesi ospiterà anche diversi progetti europei... Una raccolta di contenuti Turismo, Icon Collection: Antico Podere San Francesco rinasce come San Francesco Country ResortUn progetto di ristrutturazione e riposizionamento che intreccia identità territoriale, architettura, benessere e strategia economica ... adnkronos.com IL VIDEO. Turismo, Icon Collection: nuovo hotel da acquisire a FirenzeMilano, 11 apr. (askanews) - Due anni di fermo per la pandemia? Occasione per rinnovare e investire puntando alla crescita: il Gruppo Ficcanterri è nel mondo del turismo tra le realtà imprenditoriali ... ildolomiti.it