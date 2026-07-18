L'allenatore della nazionale francese ha commentato le recenti critiche rivolte a un giocatore, definendole troppo severe. La squadra, reduce dalla semifinale persa contro la Spagna, non disputerà la finale mondiale. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha eliminato la Francia dal torneo. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle motivazioni delle critiche o sulla partita stessa.

Parigi, 18 luglio 2026 – In Francia regna ancora l'amarezza dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna, che ha impedito a Deschamps e i suoi di giocarsi la terza finale Mondiale consecutiva. Dopo il 2018, in cui è arrivata la vittoria contro la Croazia, e il 2022, dove, invece, è stata l'Argentina ad avere la meglio ai calci di rigore, la Francia guaderà la finalissima da casa. Ma il suo percorso negli Stati Uniti non è ancora finito: questa notte alle 23, infatti, giocherà la finale 3°4° posto con l'Inghilterra, una partita che nessuna delle due squadre vuole giocare. “Nessuno di noi vorrebbe giocare questa partita, ma purtroppo non abbiamo scelta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Deschamps difende Olise: “Critiche troppo severe”

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