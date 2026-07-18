Dembélé ha scatenato una forte reazione tra i compagni durante la semifinale del Mondiale contro la Spagna. Il suo discorso ha provocato infuriare alcuni giocatori della squadra francese. La partita si è conclusa con la sconfitta della Francia, che non è riuscita a raggiungere la finale. La squadra francese ha visto interrompersi il percorso nel torneo dopo questa gara.

Il cammino della Francia al Mondiale si è interrotto in semifinale contro la Spagna di Luis de La Fuente. Nonostante i favori dei pronostici, e il migliore attacco della competizione (16 reti), Mbappé e compagni si sono dovuti arrendere all'evidente superiorità e alla solidità difensiva della Furie Rosse ma dietro il KO contro gli iberici ci sarebbe qualcos'altro: le parole taglienti di Ousmane Dembélé. Ecco la situazione. Francia, Dembélé ha bacchettato i compagni durante l'intervallo La Francia, alla fine, se la vedrà contro l'Inghilterra nella finalina per il terzo posto. Una partita che, anche in caso di vittoria, non porterebbe alcuna soddisfazione alla squadra di Didier Deschamps dato che le ambizioni erano tutt'altre. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Dembélé spacca la Francia, il discorso durante la semifinale fa infuriare i compagni

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