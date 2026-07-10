Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé hanno segnato entrambi nel primo tempo, portando la Francia in vantaggio e consolidando il risultato nel secondo tempo. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-0, senza che il Marocco riuscisse a reagire. La squadra francese si è qualificata per la semifinale dei Mondiali 2026, eliminando il Marocco dalla competizione.

E' la Francia la prima semifinalista dei Mondiali 2026. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022, in fondo a una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per via delle grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla, però, nella ripresa, quando lo stesso Mbappé stappa la gara con una perla da fuori (ottavo gol in questo Mondiale come Messi, ventesimo totale nella Coppa del Mondo) al minuto 60'. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare (66') e chiudere di fatto i conti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - E' una Francia senza rivali: Mbappé e Dembélé affondano il Marocco e si prendono la semifinale

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Mondiali, Francia da urlo: Mbappé e Dembelé travolgono il Marocco e volano in semifinaleLa Francia ha battuto il Marocco con un punteggio netto e si è qualificata per la semifinale dei Mondiali, la terza consecutiva.

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La Francia ha scoperto una nuova versione di sé, meno cinica rispetto al passato e più libera di giocare con il proprio talento, e sembra avere pochi rivali in questo Mondiale. x.com