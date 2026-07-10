Durante i Mondiali 2026, la Francia ha raggiunto la semifinale per la terza volta consecutiva, vincendo 2-0 contro il Marocco. La partita è stata decisa da gol di Mbappé e Dembélé. Il Marocco si ferma prima delle semifinali, rispetto alla partecipazione di quattro anni fa. La squadra francese ha offerto un’ulteriore prestazione convincente nel torneo.

Per la terza edizione consecutiva la Francia è in semifinale ai Mondiali di Calcio. La squadra di Deschamps offre un’altra strepitosa prestazione, battendo per 2-0 il Marocco, che rispetto a quattro anni fa si ferma un turno prima delle semifinali. A guidare la nazionale transalpina ci pensano le sue stelle, Kylian Mbappé (anche un rigore sbagliato) ed Ousmane Dembélé, che firmano le reti nel secondo tempo, suggellando l’ennesima partita perfetta della Francia, che ora attende la vincente di Spagna e Belgio. La Francia ha subito due grandi occasioni nei primi cinque minuti, ma Bono è attentissimo prima sul destro da fuori di Mbappé e poi sul colpo di testa dal corner successivo di Upamecano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Mondiali 2026, la Francia è ancora in semifinale. Mbappé e Dembélé stendono il Marocco

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La Francia per il 3° Mondiale di fila vola in semifinale Mondiale! Decidono Mbappé e Dembelé

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