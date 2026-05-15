L'ex fidanzata di Andrea Sempio ha dichiarato di non aver mai visto comportamenti violenti da parte sua e di averlo ricordato come una persona normale. Ha aggiunto di essere rimasta sorpresa dall'accaduto e di aver deciso di allontanarsi dalla situazione, preferendo non mantenere più rapporti con lui. La sua testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Finora, non ci sono state altre dichiarazioni che coinvolgano direttamente l’ex fidanzata nelle fasi del procedimento.

“Io ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con questa cosa”, così, raggiunta telefonicamente, ha esordito a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, l’ex fidanzata di Andrea Sempio, indagato dell’omicidio di Chiara Poggi. “Non sapevo parlasse in macchina da solo onestamente”, ha poi raccontato, “Non sapevo tante altre cose come il fatto che si fosse detto per un tempo immemore che non si fosse legato a nessuno. Non penso di essere l’unica persona con cui lui sia mai stato, mi ha parlato di altre ragazze. A me è sempre sembrata una persona normale”. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Omicidio Chiara Poggi, parla l'ex fidanzata di Andrea Sempio: «Non l'ho mai visto violento, mi sembrava normale»

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Le parole che avrebbe pronunciato Chiara Poggi in quelle tre telefonate non sono mai state al centro di dibattiti. Nessuno osava parlare per lei. Punto. Ci vuole serietà anche nell’assicurare la difesa a un indagato per omicidio, soprattutto in questi casi. #Garla x.com

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