L'ex fidanzata di Andrea Sempio ha parlato del periodo trascorso insieme, descrivendo il rapporto come privo di episodi violenti. Ha inoltre affermato di non aver mai ricevuto commenti o discussioni riguardo Chiara Poggi, con cui Andrea Sempio non ha mai affrontato l’argomento. La donna ha raccontato delle speranze e dei progetti condivisi durante il loro tempo insieme, senza entrare in dettagli sulle dinamiche della coppia o sui rapporti con altre persone coinvolte.

La loro relazione, i progetti futuri, il rapporto con Chiara Poggi. L'ex fidanzata di Andrea Sempio torna a parlare del periodo vissuto a fianco del 38enne, fornendo nuovi dettagli sulla loro storia e sulla figura dell'ex compagno. Raggiunta al telefono da Storie Italiane, la trasmissione su Rai1 con Eleonora Daniele, la donna ha ripercorso alcuni dei momenti insieme. Il racconto della ex di Sempio «Io ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con questa cosa. Non sapevo parlasse in macchina da solo onestamente - ha... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Sempio mai violento con me. Chiara Poggi? Non me ne ha mai parlato»: il racconto della ex fidanzata di Andrea

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