Durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto, un uomo ha dichiarato di aver avuto un blackout e di non ricordare l’aggressione, anche se ha affermato di ricordare tutto il resto. L'interrogatorio è durato circa un'ora e si è concentrato sulla sua amnesia riguardo all'episodio violento.

"Ho avuto come un blackout. Non ricordo nulla, o quasi,". È questa, in sintesi, la spiegazione fornita da Mario Bonifazi, davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell’interrogatorio di convalida dell’arresto, durato circa un’ora. Il 71enne, accusato dell’omicidio volontario aggravato dell’ex moglie Tania Sperindio, 63 anni, uccisa mercoledì pomeriggio a martellate nella casa di via Agello, a Mulazzano di Coriano, ha risposto alle domande del gip cercando di ricostruire quanto accaduto, ma ha sostenuto di non ricordare il momento dell’aggressione. A spiegare l’esito dell’udienza è l’avvocato Paolo Gasperoni, che difende Bonifazi insieme al collega Federico Vici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Coriano: "Ho avuto un blackout. Mi ricordo tutto, tranne l’aggressione"

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