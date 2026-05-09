Massimo Ghini critico sui David | Ho avuto premi ovunque tranne qui Se me lo dessero ora lo userei come ferma porta
L’attore ha commentato il sistema di premiazione dei David di Donatello, sottolineando di aver ricevuto riconoscimenti in molte occasioni, ma mai in questa manifestazione. Ha aggiunto che, se ora gli fosse consegnato un premio, lo userebbe come ferma porta. La sua riflessione si concentra sull’assenza di premi ricevuti nel corso della carriera e sulla sua attuale indifferenza verso tale riconoscimento.
Massimo Ghini parla del sistema che c'è dietro la premiazione dei David di Donatello. L'attore si dice rammaricato per non aver mai ricevuto alcun premio, ma oggi non è più interessato a quel tipo di riconoscimento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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