Delitto di Garlasco Sempio | Mai avuto interesse morboso per Chiara Poggi non l’ho uccisa

Andrea Sempio ha ripetuto pubblicamente di non aver mai avuto un interesse morboso per Chiara Poggi e di non essere coinvolto nell’omicidio avvenuto a Garlasco. Durante un intervento pubblico, ha affermato con decisione di non aver ucciso la ragazza e di essere estraneo alla vicenda. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel contesto di un procedimento giudiziario che ha visto coinvolti vari soggetti, ma Sempio insiste sulla propria innocenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui