Delitto di Garlasco Sempio | Mai avuto interesse morboso per Chiara Poggi non l’ho uccisa
Andrea Sempio ha ripetuto pubblicamente di non aver mai avuto un interesse morboso per Chiara Poggi e di non essere coinvolto nell’omicidio avvenuto a Garlasco. Durante un intervento pubblico, ha affermato con decisione di non aver ucciso la ragazza e di essere estraneo alla vicenda. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel contesto di un procedimento giudiziario che ha visto coinvolti vari soggetti, ma Sempio insiste sulla propria innocenza.
Andrea Sempio torna a parlare pubblicamente del delitto di Garlasco e ribadisce con fermezza la propria estraneità ai fatti. In un’intervista esclusiva concessa a ‘Quarto Grado’, in onda questa sera su Rete 4, Sempio ha negato ogni coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi, sottolineando come la sua posizione non sia mai cambiata dall’inizio dell’inchiesta che lo vede nuovamente sotto la lente degli investigatori. Sempio: “Non ho mai visto i video di Chiara”. “Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. La mia posizione è sempre quella degli inizi “, afferma Sempio nell’intervista realizzata da Martina Maltagliati per il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Delitto Garlasco: Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo - Unomattina 01/05/2026
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