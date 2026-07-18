Il 20 luglio si svolgerà a Trani la decima edizione di Degustazione Casual, evento dedicato alla promozione del vino italiano e europeo. La manifestazione si terrà sul lungomare e si rivolge agli appassionati del settore nel Sud Italia. La partecipazione prevede l’esposizione di vini provenienti da entrambe le aree, offrendo l’opportunità di assaggi e confronti tra le produzioni. La festa celebra un decennio di attività legate alla cultura del vino nella regione.

Il vino italiano incontra quello europeo sul lungomare di Trani. Lunedì 20 luglio torna Degustazione Casual, manifestazione che celebra il suo decimo anniversario confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati del Mezzogiorno. La formula resta quella che ne ha decretato il successo: una grande degustazione all’aperto, affacciata sul mare, dove operatori e pubblico possono confrontarsi direttamente con produttori, sommelier e chef. Nel corso di dieci edizioni la manifestazione ha accolto circa diecimila visitatori, oltre mille operatori e più di duemila etichette. Per il 2026 saranno presenti oltre duecento vini, una cinquantina di stand e una rappresentanza particolarmente ampia di cantine straniere, elemento che distingue l’evento nel panorama del Sud Italia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Degustazione Casual festeggia dieci anni guardando all’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DJ Vittorio Cassinesi in Diretta su RadioSciò con Auguri e Notizie 17 Luglio

Notizie e thread social correlati

Medicina di emergenza-urgenza, Simeu festeggia 25 anni guardando al futuroSi svolge alla Mostra d’Oltremare di Napoli il XIV Congresso Nazionale di Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza-urgenza.

Fitness, benessere e nuove tendenze: RiminiWellness festeggia 20 anni guardando al futuroRiminiWellness celebra i vent'anni di una manifestazione dedicata al fitness, al benessere e alle nuove tendenze.

Si parla di: Sagre, eventi, festival gastronomici e appuntamenti food nel weekend dal 17 al 19 luglio 2026; Degustazione Casual compie 10 anni: a Trani il 20 luglio torna l’evento con il maggior numero di referenze estere del Sud Italia.