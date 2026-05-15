Fitness benessere e nuove tendenze | RiminiWellness festeggia 20 anni guardando al futuro

RiminiWellness celebra i vent'anni di una manifestazione dedicata al fitness, al benessere e alle nuove tendenze. L’evento si svolge ogni anno e coinvolge aziende, professionisti e appassionati provenienti da diverse regioni. Nel corso degli anni, ha visto un incremento di partecipanti e di espositori, che presentano le ultime novità nel settore. La manifestazione si concentra su aspetti come performance, accessibilità e consapevolezza, con un’attenzione crescente verso le contaminazioni tra discipline sportive e approcci olistici.

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Un settore in piena evoluzione, capace di unire performance, accessibilità e consapevolezza, attraversando il mondo fitness e quello olistico con linguaggi sempre più contaminati. Raccontano questa trasformazione le novità di RiminiWellness 2026, in programma dal 28 al 31 maggio alla Fiera di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torna RiminiWellness. Fitness e innovazione. Il benessere si evolveLa 20ª edizione di RiminiWellness, in programma dal 28 al 31 maggio 2026 presso il quartiere fieristico di Rimini e sulla Riviera, segna un traguardo... Medicina di emergenza-urgenza, Simeu festeggia 25 anni guardando al futuroSi apre alla Mostra d’Oltremare di Napoli il XIV Congresso Nazionale di Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza-urgenza. Un nuovo livello di lusso ti aspetta a bordo di MSC Poesia. ? Nuove esperienze, nuovi spazi e nuovi modi di vivere il viaggio: MSC Yacht Club Nuovi ristoranti Benessere e fitness Nuovi itinerari Per un viaggio che va oltre la destinazione? #MSC x.com RiminiWellness 2026, il fitness tra innovazione, comunità e benessere olisticoDal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera la 20ª edizione esplora nuovi trend del wellness tra allenamento, movimento quotidiano e approcci integrati al corpo e alla mente ... altarimini.it Una nuova era per il tuo benessere: Presentazione dell'app Google Health reddit McFIT: riqualificazione urbana con le nuove palestre nell’area napoletanaUn approccio orientato a contribuire al benessere fisico e mentale delle persone e alla riqualificazione di aree ed edifici abbandonati. McFIT, sotto la guida di Samuele Frosio, è pronta ad aprire due ... comunicati-stampa.com